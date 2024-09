L'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages

Les 12 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune pour un risque d'orages ce mardi par Météo France.

C'est une vigilance qui concernera ce mardi 3 septembre l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes et plus globalement une large partie de la France. L'Ain, l'Allier, l'Ardèche, le Cantal, la Drôme, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie ont tous été placés en vigilance jaune pour un risque d'orages ce mardi par Météo France.

Cette vigilance, valable pour toute la journée, devrait amener d'importants orages jusqu'à mardi soir. A Lyon et dans le département du Rhône, le front orageux est prévu en fin d'après-midi et toute la nuit prochaine.

Avec des orages qui localement pourrait être très fort en fin de journée.