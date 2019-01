Saint-Exupéry : des vols entre Lyon et Bâle Mulhouse

La compagnie Twin Jet va proposer des vols entre l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry et celui de Bâle-Mulhouse-Fribourg.

La compagnie aérienne Twin Jet est déjà connue à Lyon pour les vols qu'elle assure entre l'aéroport de Saint-Exupéry et ceux de Stuttgart et Zurich. A partir du 5 mars, Twin Jet mettra en place cinq vols par semaine entre Lyon et l'aéroport de Bâle-Mulhouse-Fribourg, à partir de 99 euros par trajet. Les vols auront lieu du lundi au vendredi et seront assurés par un avion Beechcraft 1900D de 19 places. A terme, la compagnie espère doubler le nombre de vols vers cette destination.