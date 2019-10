Run In Lyon : le semi-marathon remporté par le champion de France

L’événement “Run from The Dead” propose de plonger à corps perdu dans une course d’orientation nocturne dans un labyrinthe de… 30 000m2en plein champ de maïs. Le but du jeu est de ressortir « vivant » en moins d’une heure tout en ayant atteint certaines balises. La course aura lieu les 13 et 14 septembre prochains à Valence entre 18h et 2h du matin.