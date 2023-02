RTE recrute plus de 70 personnes en Auvergne-Rhône-Alpes

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Réseau de transport d'électricité (RTE) veut recruter plus de 70 personnes en CDI.

Le géant du transport d'électricité français recrute plus de 70 personnes en CDI dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans un contexte de forte croissance, RTE souhaite étendre ses compétences dans la branche numérique, en plus des besoins dans les énergies renouvelables, le raccordement des nouveaux parcs éoliens offshore et l'électrification massive des usages.

40 offres d'alternance à pourvoir

Certifiée "Great Place to Work" en 2022, l'entreprise cherche également à recruter à tous les niveaux, que le candidat soit en école, en sortie d'étude ou au cours de son parcours professionnel. RTE propose jusqu'à 40 postes en contrat d'alternance, dans la région, dans les domaines du numérique et des fonctions support, pour la rentrée 2023. Au-delà des postes à pourvoir, le réseau propose des formations, ainsi qu'une mobilité interne.

"En Auvergne-Rhône-Alpes, nous recrutons plus de 70 profils en 2023, des jeunes diplômés aux plus expérimentés, dans les domaines de l’ingénierie, de la maintenance, des analyses, des études ainsi que dans les SI et les Télécoms", souligne Stéphanie Roland, directrice régionale des ressources humaines à RTE.