Alors que les 30 degrés devraient être frôlés ce samedi à Lyon, un risque d'orages est à prévoir ce samedi 8 juin à partir de 17 heures.

Comme vendredi, le temps est lourd et très nuageux ce samedi matin avec un cumul de précipitations prévu de 2 millimètres. Le thermomètre affiche 20 degrés. Un vent de sud assez faible souffle sur le département.

Cet après-midi, et particulièrement entre 17 heures et 20 heures selon Météo France, un risque d'orages est à prévoir. Après un début d'après-midi très nuageux, les températures monteront jusqu'à 26 degrés vers 14 heures. Le vent sera faible à modéré et de direction variable.

En soirée, le ciel restera très nuageux et les températures baisseront légèrement pour atteindre 22 degrés. Le vent sera faible et soufflera du nord.