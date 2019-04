Rhônexpress Lyon : 5 alternatives et concurrences possibles

La métropole de Lyon et le Sytral vont renégocier le contrat Rhônexpress à partir de ce printemps. Trois objectifs sont ciblés, améliorer la desserte de Lyon, faire baisser le prix du ticket, et permettre l'ouverture à la concurrence. Quelles sont les alternatives possibles qui pourraient apparaître si le monopole tombe ?

Vendredi 12 avril, la métropole de Lyon et le Sytral ont annoncé la renégociation du contrat Rhônexpress. Une première réunion est prévue fin avril et les deux entités publiques espèrent pouvoir signer un avenant d'ici l'automne.

Trois objectifs sont fixés : permettre une meilleure desserte de l'Est de Lyon, faire baisser le prix du billet et développer des alternatives concurrentielles. Quelles pourraient être les autres transports en commun qui pourraient être autorisés après les négociations, sachant que pour l'instant, le monopole de Rhônexpress est garanti contractuellement ?

1) Le retour du Satobus depuis Grange Blanche

Ce n'était pas un des cars Macron (qui n'existaient pas encore), ni un bus TCL classique, le "Satobus" était bien connu des lyonnais. La ligne reliait Grange Blanche à l'aéroport en 50 minutes, en moyenne, jusqu'en 2010 avant d'être interrompue avec l'arrivée de Rhônexpress (qui effectue son trajet depuis la Part-Dieu en 30 minutes). Son tarif était alors correct : 8,90 euros l'aller, 15 euros l'aller-retour (contre 16,30 euros l'aller, 28,30 l'aller-retour pour Rhônexpress). À la fin de son service, Satobus transportait 850 000 passagers par an. La fréquentation de Rhônexpress est de 1,5 million de voyageurs en 2018.

Probabilité : moyenne. Satobus restait efficace et les 20 minutes pour effectuer le trajet sont loin d'être insurmontables pour de nombreux voyageurs prêts à payer moins cher. Elles peuvent même s'annuler pour ceux qui sont plus rapidement à Grange Blanche qu'à la Part-Dieu.

2) L'autorisation des cars Macron entre Lyon et Saint-Exupéry

Comme nous l'écrivions fin 2018, l'aéroport Saint-Exupéry profite des cars Macron, mais aucun ne part de Lyon. En effet, l'une des lignes qui rencontrent le plus de succès en France est celle qui relie Grenoble à l'aéroport. Les trajets sont proposés à partir de 11,90 euros, pour un temps de parcours d'une heure. Le monopole de Rhônexpress étant garanti contractuellement dans le cadre de la concession avec le Sytral, les cars Macron ne sont pas autorisés à faire ce trajet. La renégociation pourrait donc porter autour de cette question.

Probabilité : forte si les négociations aboutissent

3) Des lignes de bus TCL classiques

En 2015, l'astuce commence à tourner sur les réseaux sociaux. Il est possible de se rendre à l'aéroport pour le prix d'un simple ticket TCL grâce aux lignes 29 et 30. La 30 est la plus pratique, il suffisait de prendre le tram T3 direction Meyzieu, puis descendre au terminus, pour le bus 30 qui passait devant l'arrêt LYS-Gare Routière. Le trajet durait alors autour de 45 minutes.

Le 1er janvier, le Sytral est obligé de respecter le contrat de concession avec Rhônexpress, les lignes ne desservent plus Saint-Exupéry. Un dommage collatéral majeur va être engendré par ces suspensions : les salariés de l'aéroport ne peuvent plus se rendre en transports en commun sur leur lieu de travail depuis Lyon. La renégociation ne devrait pas manquer de soulever cette question dans un contexte où les habitants de la métropole sont encouragés à laisser leurs voitures à ma maison.

Probabilité : forte, les lignes 29 et 30 étaient importantes pour les salariés de l'aéroport.

4) La ligne T3 à l'année

Rhônexpress et T3 partagent leurs infrastructures. Rien n'empêche le tram d'aller jusqu'à l'aéroport si besoin. De lourds travaux supplémentaires ne seraient nécessaires. Le trajet serait légèrement plus long, quand le T3 roule à 70 km/h au maximum, Rhônexpress peut monter à 100 km/h. Néanmoins, le tram T3 à l'année jusqu'à l'aéroport pourrait nuire à la cadence de Rhônexpress. Bref, techniquement pas impossible, mais il ne pourrait rester qu'une ligne, qui serait moins rapide.

Probabilité : faible, cela signerait la fin de Rhônexpress

5) Des trains entre les gares de Lyon et Saint-Exupéry

La gare de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry a été construite pour être une alternative à la Part-Dieu. Elle reste largement sous-exploitée. En parallèle, les Lyonnais ne sont pas forcément ravis de la privilégier, surtout quand il faut ajouter le prix du billet Rhônexpress à celui de son OuiGo (paradoxalement parfois moins cher que le prix de la navette).

Le débat sur le nœud ferroviaire lyonnais qui vient d'être lancé soulève la question : "faut-il utiliser davantage la gare de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry ?" Mais si c'est le cas, comment la relier aux autres gares de Lyon ? Faut-il avoir une ligne de train entre les structures, ce qui n'est pas encore le cas. Ainsi, pour aller de Lyon Part-Dieu à l'aéroport, pour le moment, il faut encore aller à Grenoble ou Valence, puis revenir sur l'aéroport. Une vision à moyen terme pourrait contribuer à défendre une liaison ferroviaire de type TER entre la ville et son aéroport.

Probabilité : faible, pour l'instant, loin d'être ridicule si l'on pense à l'avenir du ferroviaire sur la métropole de Lyon.