Du mercredi 22 janvier au mardi 4 février, le Festival 4DX, autrement dit du cinéma immersif, fait son retour dans les cinémas Pathé de Lyon.

"Plongés au coeur du film, tous vos sens sont en actions !" Telle est la promesse faite par le groupe Pathé, qui organise du mercredi 22 janvier au mardi 4 février le festival 4DX. Sur cette période, chaque séance proposée sera au tarif unique de 10 euros. Deux sites sont concernés par le retour de ce rendez-vous : le Pathé Bellecour et le Pathé Carré de Soie.

Les équipements technologiques dont sont équipées les salles permettent aux spectateurs de vivre le film plus intensément grâce aux mouvements des fauteuils ou encore aux effets sensoriels spéciaux (vent, pluie, fumée, odeurs...). Cinq films seront proposés en 4DX durant cette dizaine de jours : "Mufasa : Le Roi lion", "Vaiana 2", "Sonic 3 - Le film", "Twisters" et "Deadpool et Wolverine".

Lire aussi : "On continue sur la lancée" : les ambitions d’Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma