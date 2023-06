Le corps de l'octogénaire disparu depuis lundi 5 juin a été découvert à Belleville-en-Beaujolais.

Des recherches étaient menées par les gendarmes et un appel à témoins avait été lancées pour retrouver un homme âgé de 80 ans qui ne donnait plus signe de vie depuis lundi matin. Il a été retrouvé décédé mardi 6 juin dans la matinée près du lac des Sablons à Belleville-en-Beaujolais dans le Rhône, selon nos confrères du Progrès. Les causes du décès restent inconnues pour le moment.