Dans la nuit du 29 au 30 décembre, à Cenves, commune limitrophe entre le Rhône et la Saône-et-Loire, un incendie a priori volontaire a touché un pylône de télécommunication.

Un incendie s'est déclaré sur un pylône de télécommunication Télédiffusion de France (TDF), à Cenves (Rhône), près de Mâcon et de Solutré. Le signalement a été émis vers 3h30 dans la nuit du dimanche 29 au lundi 30 septembre. Selon France 3, les dégâts sont très étendus. TDF indique qu'à la mi-journée, ce lundi, environ 800 000 personnes étaient privées de réseau téléphonique. Cela concerne les secteurs de Mâcon, Bourg-en-Bresse, une partie de Villefranche-sur-Saône et de Chalon-sur-Saône.

La panne impacte tous les opérateurs (Bouygues, SFR, Free et Orange) et les chaînes de télévision des groupes France Télévisions, Canal+, LCI et Paris Première. Les connexions 3G, 4G et 5G subissent des perturbations, au contraire du réseau internet par la fibre.

Selon les premières constations des gendarmes et de TDF sur place, la piste d'un incendie criminel est fortement envisagée. TDF espère un rétablissement quasi-totale d'ici 24 à 48 heures.

