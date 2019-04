Rhône : la peine de Martial Passi réduite en appel

La peine de l'ancien maire communiste de Givors a été réduite en appel ce jeudi à six mois de prison avec sursis et un an d'inéligibilité.

Ce jeudi, la cour d'appel de Lyon a confirmé la condamnation de Martial Passi, l'ancien maire PCF de Givors a six mois de prison avec sursis. Les juges ont cependant supprimé l'amende de 10 000 euros et la durée d'inéligibilité est passée de trois ans à un an. Pour rappel, Martial Passi a été condamné pour avoir recruté sa sœur au poste de directrice générale des services (DGS). En février, l’avocat général avait demandé que soit confirmée la peine prononcée en première instance. C’est-à-dire 10 000 € d’amende, 6 mois de prison avec sursis et 3 ans d’inéligibilité. L'ancien maire a désormais 5 jours pour se pourvoir en cassation. On ne sait pas si les honoraires de l'appel, pris en charge par la municipalité, seront eux aussi annulés. En décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon avait décidé de laisser à la charge de Martial Passi les 20 154€ de frais d’avocats payés par la ville en 1re instance.