Rhône : Kamel Kabtane appelle à la solidarité pour Notre-Dame de Paris

Le président du Conseil des mosquées du Rhône a demandé aux “musulmans de France à manifester leur solidarité en participant activement à la campagne de solidarité pour reconstruire” la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Kamel Kabtane, le président du Conseil des mosquées du Rhône a appelé ce mardi dans un communiqué “les musulmans de France à manifester leur solidarité en participant activement à la campagne nationale de solidarité qui va être lancée pour trouver les moyens de reconstruire ce lieu d’histoire de notre pays et ce lieu de prière si chère à nos frères chrétiens.”

“Autant que leurs compatriotes les musulmans de notre région sont bouleversés par ce sinistre, qui a détruit une partie de cette église si chère au cœur des Chrétiens. Devant ces images pénibles qui leur parviennent, les musulmans du département du Rhône se sentent encore plus proches et solidaires de leur pays et plus proches encore de nos frères en Dieu qui aujourd’hui pleurent devant ces images pénibles que leur renvoient les médias”, a ajouté le recteur de la grande mosquée de Lyon.

Pour Kamel Kabtane : “Notre-Dame de Paris en plus d’être un lieu de culte est l’âme de notre pays, c’est dans ce lieu que les Français sont venus célébrer les moments les plus heureux de leur Histoire, c’est dans ce lieu que ce sont construites bien des histoires humaines”.