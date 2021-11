Rhône : des Nike Air Max à la gloire de Lyon en série limitée

Quand Nike et Lyon font la paire. La marque à la virgule sort, vendredi 5 novembre, une édition série limitée de la fameuse paire Air Max « Big Window ». Petite singularité, elle sera à l’effigie de la ville de Lyon.

"Authentique. Classique. Intemporelle. " À l’occasion du 30e anniversaire de la Nike Air Max " Big Window ", une série limitée floquée de la mention "Lyon" sortira vendredi 5 novembre. La paire, créée en 1991 et revisitée façon capitale des Gaules 30 ans plus tard, sera disponible dès 9 heures ce vendredi sur le site de Nike et à 10 heures 30 dans le magasin Shoez Gallery, situé dans le 1er arrondissement lyonnais, pour la somme de 139,99 euros.

De Rotterdam à Los Angeles, la paire fait escale à Lyon

En plus de Lyon, trois autres villes ont été choisies pour donner une nouvelle allure à la « Nike BW » : Rotterdam, Beijing et Los Angeles… Rien que ça. Tandis que « Lyon » trône sur le talon de la chaussure, la semelle, elle, est marquée de la devise de la ville traduite en anglais : " With virtue as guide and fortune as companion " (Avec la chance pour compagne et le courage pour guide).

" On en a tous rêvé. On l’a tous imaginée à nos pieds, depuis 30 ans. Grands frères, mecs en bas des blocs : la paire des grands. L’icône de la street et sa Grosse Bulle. De Perrache à Pardav. Des Minguettes à Gratte-Ciel. De Vaulx à Gerland. En bas des tours en complet Nike. À Marius Berliet sans tes lacets. Authentique. Classique. Intemporelle. La Nike Air Max BW Lyon, issue du City Pack, déboule le 5 novembre dans notre ville ", abonde le site de la boutique lyonnaise Shoez Gallery. Et de conclure : « 69 LA TRIK PELO ».