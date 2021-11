Lyon : réhabilitation du boulevard de la Croix-Rousse, la totalité du long boulevard va être rénovée

La Métropole de Lyon va investir 3 millions d'euros au cours du mandat pour la réhabilitation du boulevard de la Croix-Rousse, à cheval sur le 1er et le 4e arrondissement de Lyon.

Il traverse la Croix-Rousse d'est en ouest, de la Saône jusqu'au Rhône. C'est la "frontière" entre les Pentes et le plateau. Une réhabilitation du boulevard de la Croix-Rousse est prévue d'ici 2026. La Métropole de Lyon a prévu d'investir 3 millions d'euros dans des travaux.

Alors, quels changements ? "On devrait avoir un retour des premiers plans et une ébauche globale au début de l’année. Avec ce budget, on ne peut pas tout refaire de façon parfaite et grandiose ou alors il faudrait cibler une portion du boulevard mais on préfère agir sur la totalité sans aller dans des dépenses énormes (réfection du trottoir, plantation des arbres, rénovation du marché, etc.)", explique le maire écologiste de la Croix-Rousse, du 4e arrondissement de Lyon, Rémi Zinck, dans une interview accordée à Tribune de Lyon, précisant que "la réalisation aura plutôt lieu en deuxième partie de mandat", vers 2024-2026 donc.

La Montée Saint-Sébastien restreinte à une desserte locale dans le 1er arrondissement

Il y a quelques semaines, la maire écologiste du 1er arrondissement de Lyon, Yasmine Bouagga, expliquait à Lyon Capitale que la mairie de Lyon veut éviter la circulation de transit dans les Pentes de la Croix-Rousse. Et restreindre les rues du 1er arrondissement à des dessertes locales.

Après la rue des Capucins, il y a quelques mois, le plan de circulation va être complètement revu dans la Montée Saint-Sébastien, dans le 1er arrondissement de Lyon.

Explications ICI de Yasmine Bouagga, la maire du 1er arrondissement de Lyon, sur LyonCapitale.