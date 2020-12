Réveillon : le Lyonnais Jean-Michel Jarre va faire un grand concert virtuel au coeur de la cathédrale Notre-Dame de Paris

Pour fêter le Nouvel An, la ville de Paris fait appel au chanteur lyonnais pour donner un show en réalité virtuelle dans une cathédrale Notre-Dame reconstituée.

Plus d'un an et demi après avoir été ravagée par les flammes, Notre-Dame de Paris va reprendre vie. La cathédrale, dont la reconstruction à l'identique a été actée cette année et qui devrait réouvrir ses portes à l'horizon 2024, va renaître de ses cendres de façon virtuelle, reconstituée à l'occasion du Réveillon du Nouvel An pour accueillir un show en réalité virtuelle.

Une initiative de la mairie de Paris, qui a choisi pour cette grande occasion de faire confiance au chanteur lyonnais Jean-Michel Jarre. « Welcome to the other side », que l'on pourrait traduire par « Bienvenue de l'autre côté » ou « De l'autre côté du miroir », est le nom du concert que donnera l'artiste ce jeudi soir.

Un spectacle musical, agrémenté de jeux de lumières et de laser, qui aura lieu dès 23h25 et qui sera diffusé en direct sur les réseau sociaux.