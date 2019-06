Retours de week-end, trafic dense sur les autoroutes à destination de Lyon

Les autoroutes A6 et A40 au nord de Lyon et l'A7 au sud sont particulièrement encombrées en ce dimanche après-midi de retours de week-end après le pont de l'Ascension.

Nombreux sont les chanceux à avoir profité du pont de l'Ascension pour s'offrir un week-end prolongé. Et partir se mettre au vert quelques jours. Mais tout se paye. Et les automobilistes n'échapperont à quelques embouteillages à l'heure de rentrer au bercail. Le tout sous des températures particulièrement chaudes. Le trafic se densifie depuis le début d'après-midi sur les autoroutes du pays, notamment autour de Lyon.

Difficultés sur l'A6 et l'A7

Des bouchons se sont formés sur l'autoroute A6, très encombrée entre Lyon et Mâcon. Idem sur l'A40, en provenance de l'Est. Le trafic s'intensifie aussi sur l'autoroute A43. L'autoroute A7 est également très encombrée, surtout au sud pour l'heure. Il faut actuellement 50 minutes, au lieu de 15 normalement, pour relier Avignon à Orange, dans le Vaucluse, et une heure, au lieu de 45 minutes, entre Valence et Lyon. Les difficultés devraient remonter la vallée du Rhône au fil des heures. Prudence, arrêts réguliers et patience aux automobilistes donc.