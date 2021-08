Retours de vacances : un samedi noir sur les routes autour de Lyon

Journée noire ce samedi 21 août sur les routes du département du Rhône et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Bison Futé anticipe les nombreux retours en vacances et met également en garde les automobilistes qui prennent la route du sud de la France.

Alors que la fin de l’été approche, le chassé-croisé des vacanciers se poursuit sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. À l’instar des week-ends précédents, ce samedi 21 août le trafic devrait être très dense sur les autoroutes qui traversent notre région, plus particulièrement au passage de Lyon et de la vallée du Rhône. En prévision, Bison Futé avait placé depuis plusieurs jours cette journée en noir dans le sens des retours.

L’organisme recommande ainsi aux automobilistes d’éviter l’autoroute A7 entre Orange et Lyon depuis 8 heures ce matin et jusqu’à 20 heures ce soir. Les conditions de circulation devraient nettement se dégrader aux environs de 11 heures et pour tout le reste de l’après-midi.

À 9 heures, les vacanciers ne se pressaient pas encore sur la route des retours, et il fallait, comme de coutume, 1h40 pour effectuer le trajet entre Lyon et Orange. Néanmoins, de nombreux ralentissements, voire des bouchons, sont attendus sur cette portion d’autoroute plus tard dans la journée, notamment au passage de Valence et de Vienne ou encore à l’arrivée sur Lyon.

Les Lyonnais revenant des Alpes pourraient également rencontrer quelques difficultés sur l’A43 en provenance de Chambéry, entre 10 et 13 heures. La situation ne devrait pas s’améliorer au passage de la capitale des Gaules, puisque l’A6 entre Lyon et Beaune en direction de Paris est placée en rouge pour une bonne partie de la journée.

Beaucoup de monde également en direction du Sud

Si de beaucoup de vacanciers reviennent de leurs lieux de congés ce samedi, ils sont également encore nombreux à prendre la direction du Sud de la France. Bison Futé hisse ainsi le drapeau orange dans le sens des départs. Dans la métropole de Lyon, des embouteillages risquent de se former, en fin de matinée, au niveau du tunnel de Fourvière ainsi que sur le contournement nord-est.

Le gros des embouteillages pourrait toutefois apparaître un peu plus au sud l’agglomération, notamment sur l’A7 au passage de la vallée du Rhône. À 9 heures, il fallait déjà 2h10, contre 1h40 habituellement, pour faire Lyon-Orange. Des ralentissements étaient principalement signalés entre Valence et Montélimar.