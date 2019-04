Retour des vacances à Lyon : Bison futé voit vert sur les routes

Ce week-end de retour des vacances de Pâques s'annonce plutôt calme sur les routes du Rhône et d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Ce dernier week-end des vacances de printemps est synonyme de retour pour ceux qui sont partis. Vendredi, samedi et dimanche, Bison futé voit vert dans le Rhône dans le sens des retours, mais aussi dans celui des départs. Seule l'Ile-de-France connaîtra quelques perturbations durant ces trois jours. D'abord dans le sens des départs vendredi et samedi, puis dans le sens des retours dimanche. Il est aussi conseillé d'éviter ce secteur aux heures de pointe.

De la même manière, Bison futé conseille d'éviter de quitter ou regagner les grandes métropoles en particulier celles d’Aix-en-Provence, Tours, Bordeaux, Lyon, Toulouse, Clermont-Ferrand, Rouen et Grenoble entre 14 heures et 19 heures vendredi, entre 8 heures et 11 heures samedi et entre 14 heures et 18 heures dimanche.