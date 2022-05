Retour des journées portes ouvertes à l'Observatoire de Lyon

L'Observatoire de Lyon organise les 18 et 19 juin des journées portes ouvertes sur son site de Saint-Genis-Laval, dans la métropole lyonnaise.

Après quatre ans d'absence, l'Observatoire de Lyon va de nouveau organiser ses journées portes ouvertes. Celles-ci auront lieu les 18 et 19 juin sur le site historique à Saint-Genis-Laval, dans la métropole lyonnaise. Les visiteurs pourront se rendre sur place le samedi de 14 heures à 1h et le dimanche de 14h à 19h. L'entrée est gratuite et sans inscription.

Un large panel d'animations

Au programme, plusieurs ateliers scientifiques pour tous les âges, des conférences, des expositions, des jeux, des performances artistiques, des balades pour découvrir la faune et la flore, une séance d'astronomie illustrée ou encore une frise géante de l'Univers. Une soirée d'observations astronomiques est prévue le samedi pour admirer les astres.

A noter qu'une buvette et une restauration payantes seront à votre disposition sur les deux jours. Les pique-niques seront aussi autorisés dans le parc.

Pour plus d'informations, rendez-vous ici.