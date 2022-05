Immigration, obligation de quitter le territoire, Pap Ndiaye...

François Noël Buffet est président (LR) de la commission des lois du Sénat et rapporteur de la mission "Services de l’État et immigration: retrouver sens et efficacité". Retour sur le plateau télé de Lyon Capitale "6 minutes chrono".

Sujet sensible, éminemment politique sur lequel la France s'arrache les cheveux et se casse les dents depuis des décennies, l'immigration est de retour sur la scène avec la récente publication d'un rapport de la mission d'information du Sénat intitulé "Services de l’État et immigration: retrouver sens et efficacité".

Le président de la Commission des lois de la chambre haute du Parlement français en personne a conduit la mission d'information. Et autant dire que le rapport ne fait pas dans la retenue.

"Un droit des étrangers devenu illisible et incompréhensible" ,"source de difficultés quotidiennes pour les agents de l’État chargés de le faire appliquer" et "véritable fonds de commerce pour certains cabinets d’avocats ou de juristes qui n’hésitent pas à en exploiter les failles à des fins lucratives" .

Pap Ndiaye : "on ne va pas être désagréable tout de suite"

Interrogé sur la nomination surprise, et polémique, de l'historien Pap Ndiaye au ministère de l'Education nationale, le sénateur (LR) sur le plateau de "6 minutes chrono" est prudent mais ferme : "la première chose est d'avoir la prudence et de voir ce qu'il va faire. Mais de tout ce que l'on entend , il n'est pas tout à faut dans la ligne de son prédécesseur M. Blanquer, très attaché à l'universalité de notre dispositif. Il faut veiller et faire attention. S'il se comportait de façon qui ne soit pas respectueuse de nos principes, il faudrait le dénoncer, et là le combat politique aura lieu. Mais par principe, on ne va pas être désagréable tout de suite."