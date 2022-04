L’épisode neigeux "peu habituel" pour le printemps qui s’abat depuis ce vendredi 1er avril sur l’est de la France a poussé Météo France a placer sept départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont la Loire, l’Ain et l’Isère, en vigilance orange pour la neige et le verglas.

Seulement quelques jours après que le mercure soit monté au-dessus des 20 degrés pour marquer le début du printemps et l’éclosion des premiers bourgeons, une importante vague de froid touche l’est de la France. Ce vendredi matin, de nombreux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes se réveillent sous les flocons ou un mélange de pluie et de neige comme à Lyon.

Qualifié de "peu habituel pour un début de printemps, suffisamment notable pour perturber la circulation et certaines activités économiques" cet épisode neigeux devrait durer au moins jusqu’à ce samedi matin, selon Météo France. En attendant le retour à un temps de saison, sept départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance orange pour la neige et le verglas dont la Loire, l’Ain et l’Isère.

De la neige à partir de 400 - 500 m

Alors qu’il "neige à toute altitude sur la Loire", selon Météo France, la perturbation apporte également de la neige au-dessus de 400m d'altitude en Rhône-Alpes : "les grandes agglomérations en vallée du Rhône et plus à l'est peuvent être concernés par des chutes de neige, mais sans tenue au sol durable. En revanche, les conditions de circulation seront délicates une partie de la matinée sur l'est du département de l'Ain, les Terres Froides en Isère et l'ensemble des massifs préalpins au-dessus de 500m d’altitude".

Prudence donc sur les routes ce vendredi, même dans le Rhône qui est tout de même en vigilance jaune.