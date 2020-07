Retour de la chaleur dans une semaine à Lyon : les piscines déjà réservées

Les Lyonnais ont les yeux rivés sur la météo et le retour de la chaleur la semaine prochaine n'a pas échappé à certains. En effet, des créneaux pour profiter des piscines de Lyon sont déjà complets et d'autres partent à la vitesse de l'éclair.

Pour profiter des piscines à Lyon cet été, il faut réserver (et habiter à Lyon). Crise du COVID-19 oblige, seuls des créneaux de 2 heures sont disponibles dans l'une des cinq piscines de la ville. Or, Lyon vient d'ouvrir les réservations ce mercredi pour la semaine du 20 juillet et certains créneaux sont déjà complets en moins d'une demi-journée, notamment les après-midis pour le centre Tony Bertrand ou la piscine du parc de la Tête d'Or.

Pour s'inscrire, il suffit de cliquer ici.

La semaine prochaine devrait être marquée par le retour de la chaleur avec des températures au-dessus des 30 degrés.