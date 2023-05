Retour à la normale sur la ligne TER entre Lyon et Vienne

À l’arrêt mardi en raison d’un incident, le trafic ferroviaire entre Lyon et Vienne a repris mercredi 17 mai, avec quelques annulations de TER.

Fin de la galère pour les usagers de la ligne SNCF entre Lyon et Vienne. Interrompue mardi 16 mai après le déraillement d’un train de travaux dans la nuit de lundi à mardi au niveau de Chasse-sur-Rhône, la circulation des TER à pu reprendre entre les deux villes.

🔸Les opérations de dépannage sur le train de travaux sont en cours, nos équipes sont mobilisées pour rétablir la situation au plus vite.

🔸Des cars de substitution ont été mis en place à Lyon Perrache, Vienne et Saint Rambert pour effectuer des allers-retours entre les gares. pic.twitter.com/iBwLmWQ8QT — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) May 16, 2023

Quelques trains ont toutefois dû être supprimés. C’est le cas du TER 887101 entre Perrache et Vienne et des TER 887106, TER 887110 et TER 887114 entre Vienne Lyon. À noter que les TER 887105 et TER 887109 qui devaient circuler entre Villefranche-sur-Saône et Vienne effectueront leur terminus à la gare de Perrache.