Rentrée littéraire : les trois coups de coeur du libraire (vidéo)

Ingrid Salle est libraire indépendante à la librairie de La Place, dans le 8e arrondissement de Lyon. Elle était sur le plateau de l'émission "6 Minutes Chrono" de Lyon Capitale pour présenter ses coups de cœur de la rentrée littéraire 2024.

Alors c'est bien (L'Arbalète/Gallimard) de Clémentine Mélois

"Le livre de Clémentine Mélois parle d'un sujet complètement universel qui est les derniers jours et la perte de son père. Son père était un sculpteur plasticien qui s'appelait Bernard Mélois. On va les suivre dans un moment qui est à la fois intime et à la fois le même pour tous. "Alors c'est bien", c'est la dernière phrase qu'il a prononcée quand elle lui aura dit : "est-ce que je dors ? - Non, tu ne dors pas. - Est-ce que je suis mort ? - Non, mais bientôt. - Alors c'est bien". Donc en fait, elle va raconter tout ça de façon très émouvante, très touchante, voire drôle. On sourit beaucoup. Quand on pose ce livre, on a un peu envie soit de se rappeler, soit d'aller revoir son père. C'est très touchant, il y a beaucoup d'humour autour du cercueil qu'ils vont peindre en bleu. Elle écrit ce livre un peu dans l'urgence avec ses mains qui sont encore tachées de bleu. C'est vraiment quelque chose qui résonne et qui vous suit pendant longtemps, sans lourdeur, sans juste cette mélancolie qui va bien."

Lire aussi : Coups de coeur du libraire : trois livres à emporter en vacances cet été (vidéo)

Zone base vie (Gallimard) de Gwenaëlle Aubry

"Sur un exercice proche de La vie mode d'emploi de Georges Pérec, elle va nous faire vivre deux ans, nos deux ans de confinement au travers de huit appartements d'un même immeuble, huit personnages. Un livre choral avec des dates clés et quelque chose qu'on n'a pas voulu faire, qui a été de vite reprendre une vie normale après le confinement. Là, on se décide à relire des dates clés dont le lundi 16 mars, pendant le discours du président de la République. Comment moi, j'ai réagi ? On a tous ces personnages qui sont très différents. Une étudiante, une famille qui est partie dans le Perche. On a vraiment de tout et c'est vraiment une manière aussi de relire notre histoire et cet événement qu'on a tous vécu."

Lire aussi : Maritsa Boghossian : "à Noël, tous les prix littéraires sont de bonnes ventes"

La Ballerine de Kiev (Récamier) de Stéphanie Pérez

"On est au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cette jeune ballerine va nous raconter comment les choses vont se faire. Là aussi, c'est une fiction, mais on reprend des événements clés. Elle, la veille au soir, elle fait un ballet avec son mari qui est bombardé. Elle se retrouve dans la cave et elle ne réagit pas vraiment comme elle aurait aimé réagir. Par contre, après une période de tétanie totale, elle va vouloir participer, comme l'a fait son compagnon. Elle va partir sur le front pour voir des blessés et aider les ambulances. D'abord, elle est choquée. Et au fur et à mesure, elle va voir qu'aider de manière sanitaire, n'est pas ce dont pourquoi elle est faite. Donc, elle va danser. En offrant la danse, en offrant la beauté, elle va offrir un peu de légèreté dans ce monde. Et elle va même réussir à sauver des gens, sauver des êtres. De la même manière que dans Zone base vie, on avait plusieurs personnages. Là aussi, il y a plusieurs personnages qui sont ses amis, qui vont avoir des réactions toutes différentes les unes des autres, que ce soit partir en Pologne, envoyer ses enfants ailleurs. Mais à chaque fois, il n'y a pas de jugement. Ce sont des choses qui sont faites humainement. Elle arrête de se juger au moment où elle voit qu'elle n'est pas l'héroïne qu'elle pensait être."

Lire aussi : Les coups du coeur du libraire : les livres à mettre sous le sapin (vidéo)

La retranscription complète de l'émission :

Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de livres, de littérature avec les coups de cœur d'Ingrid Salle, libraire à la librairie de La Place dans le 8e arrondissement. Bonjour Ingrid. Bonjour Éloi. Merci d'être venue sur notre plateau. Est-ce que, dans un premier temps, vous pouvez nous présenter votre librairie dans le 8e ?

Alors c'est une petite librairie de quartier située sur la place des Frères Lumière, la place Ambroise-Courtois. C'est une librairie indépendante où vous trouvez un peu de tout, en reflet de la population du quartier, une petite librairie-cabane tout en bois.

On va pouvoir commencer par vos coups de cœur en toute subjectivité, on l'assume, mais c'est pour ça qu'on vous invite, c'est le premier livre : Alors c'est bien, est-ce que vous pouvez nous expliquer ?

Alors c'est bien, c'est le livre de Clémentine Mélois qui parle d'un sujet complètement universel qui est les derniers jours et la perte de son père. Son père était un sculpteur plasticien qui s'appelait Bernard Mélois. On va les suivre dans un moment qui est à la fois intime et à la fois le même pour tous. "Alors c'est bien", c'est la dernière phrase qu'il a prononcée quand elle lui a dit : "est-ce que je dors ? - Non, tu ne dors pas. - Est-ce que je suis mort ? - Non, mais bientôt. - Alors c'est bien". Donc en fait, elle va raconter tout ça de façon très émouvante, très touchante, voire drôle. On sourit beaucoup. Quand on pose ce livre, on a un peu envie soit de se rappeler, soit d'aller revoir son père. C'est très touchant, il y a beaucoup d'humour autour du cercueil qu'ils vont peindre en bleu. Elle écrit ce livre un peu dans l'urgence avec ses mains qui sont encore tachées de bleu. C'est vraiment quelque chose qui résonne et qui vous suit pendant longtemps, sans lourdeur, sans juste cette mélancolie qui va bien.

Donc voilà, Alors c'est bien de Clémentine Mélois, chez L'arbalète Gallimard. On va passer au second coup de cœur.

Alors le second coup de cœur, c'est Zone base vie de Gwenaëlle Aubry. Sur un exercice proche de La vie mode d'emploi de Georges Pérec, elle va nous faire vivre deux ans, nos deux ans de confinement au travers de huit appartements, huit personnages. Un livre choral avec des dates clés et quelque chose qu'on n'a pas voulu faire, qui a été de vite reprendre une vie normale après le confinement. Là, on se décide à relire des dates clés dont le lundi 16 mars, pendant le discours du président de la République. Comment moi, j'ai réagi ? On a tous ces personnages qui sont très différents. Une étudiante, une famille qui est partie dans le Perche. On a vraiment de tout et c'est vraiment une manière aussi de relire notre histoire et cet événement qu'on a tous vécu.

Et ce n'est pas trop lourd ?

Non, pas du tout. Au contraire, c'est vraiment des petits passages. Il y a même des choses autour d'un couple qui va se rencontrer, qui est dans le grand âge, avec un petit passage autour de l'EHPAD. C'est vraiment très chouette.

Est ce que ça se lit dans l'ordre, chronologiquement ? Parce que vous aviez évoqué La Vie mode d'emploi Georges Perec qui se lit un peu dans le désordre. Là, ça se lit normalement. Voilà, il n'y a pas de dédale dans les chapitres ?

Non, moi, je l'ai lu en suivant les dates. En fait, c'est chouette parce qu'on voit aussi les gens évoluer au travers de ces deux périodes qui commencent au printemps 2020 et qui finissent à l'été 2021 avec les périples des confinements.

Donc Zone base vie. On le rappelle de Gwenaëlle Aubry chez Gallimard, la NRF. Voilà, le deuxième coup de cœur. On va passer au troisième. J'ai noté La Ballerine de Kiev.

Alors, La Ballerine de Kiev de Stéphanie Pérez. Celui-ci, il est chez Récamier, qui est une jeune maison d'édition. Une fois encore, on va reprendre notre vie. Ça doit être le thème récurrent, mais on est au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cette jeune ballerine va nous raconter comment les choses vont se faire. Là aussi, c'est une fiction, mais on reprend des événements clés. Elle, la veille au soir, elle fait un ballet avec son mari qui est bombardé. Elle se retrouve dans la cave et elle ne réagit pas vraiment comme elle aurait aimé réagir. Par contre, après une période de tétanie totale, elle va vouloir participer, comme l'a fait son compagnon. Elle va partir sur le front pour voir des blessés et aider les ambulance.

Son compagnon lui-même est parti, non ?

Il est parti tout de suite. Dès les premières heures, il a dit : "qu'est-ce que je peux faire pour mon pays". Et elle, pas tout de suite. D'abord, elle est choquée. Et au fur et à mesure, elle va voir qu'aider de manière sanitaire, n'est pas ce dont pourquoi elle est faite. Donc, elle va danser. En offrant la danse, en offrant la beauté, elle va offrir un peu de légèreté dans ce monde. Et elle va même réussir à sauver des gens, sauver des êtres. De la même manière que dans Zone base vie, on avait plusieurs personnages. Là aussi, il y a plusieurs personnages qui sont ses amis, qui vont avoir des réactions toutes différentes les unes des autres, que ce soit partir en Pologne, envoyer ses enfants ailleurs. Mais à chaque fois, il n'y a pas de jugement. Ce sont des choses qui sont faites humainement. Elle arrête de se juger au moment où elle voit qu'elle n'est pas l'héroïne qu'elle pensait être.

Voilà, donc un livre très contemporain, finalement, puisque la guerre se poursuit encore et qui nous rejoint. Merci beaucoup pour vos trois coups de cœur, Ingrid. On le rappelle, Alors c'est bien de Clémentine Mélois chez L'Arbalète-Gallimard. Ensuite, le deuxième coup de cœur, Zone base vie, de Gwenaëlle Aubry, Gallimard NRF. Et pour finir, La Ballerine de Kiev, de Stéphanie Perez, dans la jeune maison d'édition, Récamier. Merci encore pour ces trois coups de cœur.

Merci à vous.

Quant à vous, merci d'avoir suivi cette émission. Vous pourrez retrouver plus de détails sur le site lyoncapitale.fr. À très bientôt.