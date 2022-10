A Lyon, 80 000 logements vont bénéficier d'une nouvelle aide à la rénovation énergétique

Dans le cheminement "Lyon 2030", visant à agir collectivement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du territoire, la Ville de Lyon vient d'adopter une nouvelle aide en faveur de la rénovation énergétique du bâti ancien.

Dans la continuité de la démarche "Lyon 2030", paramétrant une réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire, la Ville de Lyon a adopté, lors du conseil municipal du 20 septembre dernier, une nouvelle loi "éco-patrimoine"sur les bâtiments anciens. "Engagée dans la démarche Lyon 2030, la Ville de Lyon a fait des questions d' économies d’énergie une priorité. Cette nouvelle aide permettra à terme de systématiser l’amélioration thermique dans les ravalements de façade." explique Sylvain Godinot, adjoint au maire de Lyon en charge de la transition écologique et du patrimoine. La municipalité souhaite accompagner les particuliers dans la transition énergétique de leurs logements, maintenant qu'ils sont soumis à la loi Climat résilience du 24 août 2021 (une loi luttant contre le dérèglement climatique en France ).

Cette aide cible les propriétaires de logements situés dans des bâtiments anciens, représentant 27% du bâti à Lyon soit près de 80 000 logements. Elle porte sur les immeubles en maçonnerie de pierre, pisé et mâchefer et peut aussi s'appliquer aux immeubles en béton armé construits avant 1948 et présentant un caractère patrimonial affirmé. L'aide "éco-patrimoine" correspond à 50% de l'étude architecturale préalable, plafonnée à 5 000 €, et à un montant de 70€/m² d’enduit pour le ravalement plafonnée à 35 000 € par immeuble. Une enveloppe de 420 000 euros de la Ville de Lyon sera consacrée à cette opération.

