Rencontres et débats aux Célestins à Lyon : 24h contre les violences sexistes et sexuelles

Les Célestins organisent les 19 et 20 novembre des projections, des rencontres-débats et ateliers sur les violences contre les femmes qui s'exercent aussi dans le milieu de la culture.

"Aujourd’hui se lève un important mouvement de libération de la parole de victimes de violences sexistes et sexuelles qui s’est notamment exprimé ces dernières semaines dans le domaine du théâtre". C’est pour accompagner cette lame de fond que le théâtre des Célestins organise une rencontre le vendredi 19 et le samedi 20 novembre, dans ses murs.

Ouvert à tous, public, professionnels et étudiants, cet événement propose des ateliers de sensibilisation, des conférences, des lectures, et des temps d’échanges avec des associations et des structures d’accompagnement des victimes.

L’événement s’ouvre sur la projection dans la grande salle des Célestins, vendredi à 19h, de la série diffusée sur Arte, réalisée par Nathalie Masduraud et Valérie Urrea, H24 - 24 heures dans la vie d’une femme.

Inspirée de vingt-quatre faits réels, cette série écrite par vingt-quatre auteures européennes rend compte des violences faites aux femmes au quotidien, et est interprétée par vingt-quatre actrices, dont Diane Kruger, Camille Cottin, Céleste Brunnquell, Valeria Bruni Tedeschi, Anaïs Demoustier.

Cette projection sera suivie d’un échange avec la réalisatrice Valérie Urrea, la compositrice de musique électronique Léonie Pernet et la comédienne lyonnaise Anne de Boissy.

24h contre les violences sexistes. Les 19 et 20 novembre aux Célestins. Entrée libre sur réservation via le site des Célestins.

Inscription aux ateliers uniquement par mail billetterie@theatredescelestins.com