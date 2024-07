Ils ont osé le dire à Lyon !

Phrases chocs, petites piques, polémiques, vérité crue... Le pire et le meilleur des petits phrases entendues ici et là à Lyon.

“Mieux vaut que je ne sois pas ministre de l’Intérieur car je les dégagerais tous ces anarchistes qui, pour moi, n’ont rien à voir avec les environnementalistes dont les actions sont intéressantes”

Stéphanie Pernod-Beaudon, vice-présidente du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes chargée de l’économie, interrogée au Club de l’Ours.

“Nouvel épisode du laxisme judiciaire ordinaire”,

s’agace Sébastien Michel, maire LR d’Écully, après la relaxe des deux activistes écolos qui ont jeté de la soupe sur un Monet du musée des Beaux-Arts de Lyon.

“Respectez un peu la justice et commencez par lui obéir si vous voulez continuer à vous dénommer les Républicains”,

a répondu Thomas Dossus, sénateur écologiste du Rhône, à Laurent Wauquiez qui traîne en effet des pieds à l’heure de communiquer à la justice les éléments demandés sur la tenue de ses “dîners au sommet”.

“Ma vie s’ouvre sur un nouvel engagement. La sauvegarde des grands singes, ma passion secrète, en sera le moteur”

L’ex-député écologiste du Rhône, Hubert Julien-Laferrière, empêtré depuis plusieurs mois dans une affaire judiciaire autour d’ingérences étrangères à l’Assemblée nationale.

“Il n’est pas correct de piloter ce budget (de près de 4 milliards d’euros) et d’assumer ces compétences avec si peu d’occasions de débat politique public”

Nathalie Perrin-Gilbert, lors du conseil de la Métropole de Lyon du 24 juin, soulignant “le trimestre et quelques jours plus tard” après la dernière tenue du “gouvernement” de la Métropole… le 11 mars.

“Je peux comprendre l’urgence pour certains proches du quartier Confluence de repeindre les trams-trains en bleu ciel dans un but promotionnel mais cela ne doit pas se faire au détriment d’une évolution du réseau ferroviaire urbain”

Julien Ranc, conseiller métropolitain (Ensemble), à l’adresse de l’exécutif écologiste et de Bruno Bernard, son président.