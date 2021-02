Régionales : le Parti Communiste et la France Insoumise d’accord pour une liste commune ?

Le Parti Communiste s’est choisi une tête de file pour les régionales, Cécile Cukieman, ce samedi 27 février et doit annoncer prochainement un accord avec la France Insoumise

Les appels à l’union de la gauche n’arrêtent pas en Auvergne-Rhône-Alpes en vue des élections régionales programmées le 13 et 20 juin, entre Najat Vallaud-Belkacem, pressentie pour représenter le PS et les écologistes, déjà en campagne. Il semble enfin y avoir un rapprochement concret, un peu plus à gauche de l'échiquier, entre le Parti Communiste et de la France Insoumise.

Le PCF a annoncé dans la soirée du 27 février que ses douze fédérations départementales ont choisi Cécile Cukieman, présidente du groupe Communiste-GRS au Conseil Régional, cheffe de file pour les élections. Les militants se sont également majoritairement prononcés, à 67 %, pour construire une liste commune avec la France Insoumise.

Un accord serait déjà passé et une conférence de presse en début de semaine prochaine devrait en détailler les contours.