Régionales à Lyon : Laurent Wauquiez officiellement réélu à la tête de la région ce vendredi

Après sa victoire lors des deux tours du scrutin régional en Auvergne-Rhône-Alpes, le candidat Les Républicains et président sortant de la région, Laurent Wauquiez, doit officiellement être réélu ce vendredi 2 juillet.

Les 20 et 27 juin Laurent Wauquiez (LR), le président sortant de la région Auvergne-Rhône-Alpes, est arrivé en tête du scrutin régional, obtenant même plus de 55 % des voix lors du second tour. Cette victoire doit maintenant être officialisée lors de la séance plénière du conseil régional, qui se tiendra ce vendredi 2 juillet à partir de 9h30.

Les 204 conseillers régionaux élus lors de ce scrutin auront la charge d’élire Laurent Wauquiez pour un second mandat, qui doit durer six ans. L’élu pourra compter sur le soutien des 136 conseillers Les Républicains élus, soit 28 de plus que lors de sa dernière présidence.

Le président du département investi ce jeudi

Cette séance plénière verra aussi la nomination des différents vice-présidents de la région, leur nombre sera fixé ce vendredi. Enfin, une cinquantaine d’élus seront désignés pour siéger à la commission permanente, un organe réuni de manière plus régulière que le conseil régional au complet et qui traite notamment des affaires dites "courantes".

Les électeurs s’étant également déplacés aux urnes pour élire les élus du département, un conseil départemental se déroulera ce jeudi 1er juillet pour investir de manière officielle le président du Nouveau Rhône.

