Région : pas de TER entre Romans-Bourg-de-Péage et Valence

La grève du trafic ferroviaire continue de perturber fortement la circulation des TER et des TGV en région Auvergne-Rhône-Alpes. En raison d’une panne, le trafic sera même interrompu sur une partie de l’axe Grenoble/Valence.

En ce mardi 17 avril, le trafic des TER et des TGV reste largement perturbé. Ainsi, environ 1 TER sur 2 circuleront sur l’ensemble de la région. Pour pallier ce manque, la SNCF déploie de nombreux autocars qui effectueront le trajet des TER. En sus des perturbations liées à la grève, la ligne Grenoble/Valence est également très perturbée. Le trafic sera interrompu toute la journée entre Romans-Bourg-de-Péage et Valence en raison d’une panne d’aiguillage. Tous les TER en provenance d’Annecy, Valence et Genève auront pour terminus Grenoble. Les voyageurs sont invités à consulter le site ou l’application de la SNCF où sont précisés en temps réel les perturbations et les éventuelles alternatives.