Région : le palmarès des prénoms les plus donnés aux enfants en 2020

L'Insee a révélé son traditionnel palmarès des prénoms les plus donnés aux enfants en 2020. En Auvergne-Rhône-Alpes, Louise et Léo ont eu du succès.

En 2020, Emma et Gabriel ont perdu la tête du classement des prénoms les plus attribués en France. Ils restent tout de même sur le podium d'après l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ils sont désormais remplacés par Jade (3 814) et Léo (4 496).

Ce dernier est par ailleurs le prénom le plus donné chez les garçons dans la région Auvergne-Rhône-Alpes comme l'indique l'Insee. 458 petites filles ont été baptisée Louise en Aura.

Le palmarès national 2020 :

Filles :

1. Jade 3 814

2. Louise 3 811

3. Emma 3 478

4. Alice 2 987

5. Ambre 2 746

Garçon

1. Léo 4 496

2. Gabriel 4 415

3. Raphaël 3 970

4. Arthur 3 800

5. Louis 3 795