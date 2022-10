Les dîners des sommets organisés par la Région, et son président Laurent Wauquiez, continuent de faire réagir la sphère politique.

Le groupe Rassemblement national et localistes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes demande des comptes à Laurent Wauquiez après les révélations de Médiapart sur des dîners aux notes salées. La dernière facture représente l'équivalent de plus de 1100 euros par convive invités. "L’argent public est un bien précieux et les contribuables auvergnats et rhônalpins ont droit au respect !", dénonce le groupe RN.

Rappel des faits

Le 13 octobre dernier, une enquête de Médiapart a mis en lumière des dîners "fastueux" organisés par Laurent Wauquiez, avec l'argent de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans cet article, le média explique que le dernier "dîner des sommets" a coûté la somme de 100 000 euros. Dans un échange par mail avec Médiapart, la Région justifie un événement qui "permet la mise en relation de personnalités issues de tous les horizons" afin de "créer de grandes synergies entre les acteurs de la Région." Dans un second temps, Médiapart a révélé que qu'à cette somme il fallait ajouter 50 000 euros pour des frais "de conseils".

"Faire toute la lumière sur ces frais fastueux"

Dans un communiqué, publié ce dimanche 30 octobre, le groupe Rassemblement national et localistes insiste : "Si ces événements ont pour objectif d’accroître l’attractivité économique de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il aurait été logique que ce rôle soit assumé par les services compétents de la Région, qui en connaissent les acteurs économiques. Ce qui aurait permis d’économiser près de 50 000, euros puisque tel est le montant de l’accord-cadre passé avec cette société de conseil !"

Lors de la révélation de cette affaire, Andréa Kotarac, chef de file du groupe RN, avait déjà lancé à un appel à Laurent Wauquiez pour qu'il s'explique sur ces dépenses.

🔴 Alors que 12 millions de Français n’arrivent pas à se chauffer, que les stations sont à sec et que l’inflation se confirme, @laurentwauquiez et ses amis ont perdu le sens des réalités. Mon groupe demande solennellement ce qui justifiait de telles dépenses pour ce dîner ! https://t.co/nR6WRCLA6f — Andréa Kotarac (@AndreaKotarac) October 13, 2022

"Nous considérons que chaque euro d’argent public dépensé doit avoir une bonne raison de l’être, nous sommes très dubitatifs et nos concitoyens également. De là à imaginer que Monsieur Wauquiez, au travers de ces opérations, assure sa promotion personnelle pour des projets futurs… Nos concitoyens en jugeront par eux-mêmes", conclut le communiqué. Comme Fabienne Grébert plus tôt dans le mois, les élus estiment que Laurent Wauquiez se sert de ces rencontres pour préparer l'élection présidentielle 2027.

