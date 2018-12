Les filières littéraires, économiques et scientifiques disparaissent au profit des spécialités. L’Académie de Lyon a dévoilé la répartition de ces spécialités lycée par lycée.

Préparer davantage les élèves à l’enseignement supérieur c’est l’objectif de la réforme du baccalauréat 2021. En supprimant les filières au profit des spécialités, le Ministère de l’Education nationale se veut plus à l’écoute des aspirations des lycéens. A une semaine de Noël, les chefs d’établissement ont dévoilé la carte des enseignements de spécialité. Cette carte sera définitive le 15 janvier prochain. Les élèves de Seconde pourront, au retour des vacances, échanger avec leurs professeurs afin de se préparer à leur choix de spécialités en juin.

Fin des filières aux profit des spécialités

"Il n’y aura plus de séries en voie générale mais des parcours choisis par chaque lycéen en fonction de ses goûts et de ses ambitions" a affirmé le Ministère de l’Education nationale. A la rentrée 2019, les élèves de Première suivront un tronc commun : français, histoire géographie, deux langues vivantes, enseignements scientifiques, éducation physique et sportive et enseignement moral et civique. Ces matières seront réparties sur 16 heures pour les filières générales et 13 heures pour les technologiques. La grande nouveauté c’est la mise en place de spécialités pour les élèves en voie générale. Ils choisiront trois spécialités en classe de Première à raison de 4 heures par enseignement puis deux en Terminale à raison de 6 heures par enseignement. Ce choix se fera dès le deuxième trimestre de Seconde.

Un dispositif qui risque de mettre en péril les petits lycées

La majorité des lycées sont en mesure de proposer les sept spécialités dites “courantes”. Mais dans certains établissements et notamment certains lycées ruraux, il est envisagé que les lycéens ou les professeurs se déplacent pour suivre leurs options.

Le Bac transformé

"61 % des étudiants ne parviennent pas au terme des études dans lesquelles ils se sont initialement engagés", c’est sur ce constat que le Ministère de l’Education nationale a voulu transformer le baccalauréat. Le contrôle continu comptera à 40 % de la note finale et les épreuves finales compteront pour 60 % de cette note. Les lycéens passeront toujours le bac de français en fin de Première. Les autres épreuves se feront en fin de Terminale avec un examen écrit de philosophie, deux examens écrits des deux spécialités et un grand oral de 20 minutes.

L’ONISEP ouvrira le vendredi 21 décembre le site HORIZONS 2021 qui sera destiné aux élèves de seconde et à leurs familles. Ce site est un outil d’aide aux choix de spécialité qui permettra aux élèves d’en découvrir un peu plus sur ses enseignements.

Spécialité proposés par les... by on Scribd