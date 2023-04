Réforme des retraites : "maintenir la pression avant le premier mai"

Les cheminots de Lyon ont organisé un rassemblement au pied de la tour Incity ce jeudi 20 avril pour protester contre la réforme des retraites.

C'est sous la pluie que les cheminots et autres manifestants opposés à la réforme des retraites se sont rassemblés. La CGT avait appelé à une manifestation statique au pied de la tour Incity ce jeudi 20 avril à 11 heures 30.

"Le rassemblement est calme, sans débordement", se réjouissent les policiers en place pour encadrer les manifestants. En effet, pas d'accro, un peu plus de 200 personnes étaient réunies ce jeudi. Les syndicalistes ont déployé leurs banderoles sur le parking des halles et chanté leur colère. Plusieurs personnes ont pris la parole au micro pour motiver la petite foule et donner le ton des semaines à venir.

Les banderoles des syndicats contre la réforme des retraites fixées sur le parking des halles (crédit : Julien Barletta / Lyon Capitale)

Maintenir la pression contre la réforme

Le rassemblement de ce jeudi sonne comme un acte de présence. C'est aussi ce que les syndicats confessent : "il faut maintenir la pression, ne rien lâcher, montrer qu'on ne veut pas de cette réforme." Les revendications restent les mêmes : le retrait de la réforme, l'augmentation des salaires et des actions concrètes pour l'emploi. Alors qu'Emmanuel Macron, président de la République, a annoncé se donner cent jours pour ramener le pays au calme, la CGT assure que les semaines à venir s'inscriront sous le signe de "la lutte".

Peu avant la manifestation, les représentants syndicaux des cheminots ont souhaité rencontré la direction du réseau à la SNCF. Selon leurs dires, ces derniers auraient refusé le dialogue. En "représailles", des militants des secteurs de l'énergie ont "placé les locaux de la direction en sobriété énergétique."

La convergence des luttes avant le premier mai

Plusieurs syndicats sont présents ce jeudi (crédit : Julien Barletta / Lyon Capitale)

Si l'appel a été lancé par la CGT cheminots de Lyon, d'autres syndicats ont aussi répondu présents. Des étudiants et des travailleurs d'autres secteurs professionnels étaient là. Dans la petite foule, deux militants de Dernière Rénovation s'interrogent sur le nombre de personnes mobilisées. "On est présent pour montrer qu'on refuse cette réforme", expliquent-ils. "Si je n'écoutais que moi, je dirais qu'il faut laisser tomber ce combat et se focaliser sur d'autres luttes encore gagnables. Si je suis là aujourd'hui, c'est dans un souci de convergence des luttes", lance l'un des deux manifestants.

Toujours est-il que les militants attendent impatiemment la date du premier mai. Une grande journée de mobilisation est prévue pour la fête du travail en France et à Lyon. L'intersyndicale ménage ses troupes pour un rassemblement massif ce jour-là. En attendant, seules quelques actions de plus petite envergure comme celle d'aujourd'hui sont prévues.

