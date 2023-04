Cette 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites se place sous le signe d'affrontements entre forces de l'ordre et certains individus.

La 12e manifestation contre la réforme des retraites s'est élancée aux alentours de 14h de la place Maréchal Lyautey dans le 6e arrondissement de Lyon. Selon les premières estimations, la mobilisation serait en baisse. En revanche, la casse et les heurts entre forces de l'ordre et individus en marge du cortège sont intenses. Le cortège finit à peine sa course sur la place Charles-Hernu (Charpennes).

En amont du Conseil constitutionnel

À la veille d’une journée importante où le Conseil constitutionnel rendra sa décision sur la réforme des retraites, les manifestants voulaient de nouveau montrer leur mécontentement. Tous espèrent une censure totale ou une censure partielle, "nous n’allons pas changer notre fusil d’épaule" explique, Michel retraité. "Aujourd’hui les gens n’ont plus peur de hausser le ton, le Conseil constitutionnel veut nous décourager, mais ça ne sera pas le cas". Présent depuis la toute première manifestation, il sera présent pour les prochaines échéances si le combat doit continuer dans la rue.

De son côté, Asco est moins confiant sur la suite des événements, "demain c’est un peu la dernière chance pour nous", affirme l’étudiant en biologie. Même si son espoir se réduit de semaines en semaines, il est toujours présent sur les manifestations pour "montrer ma ferme opposition à cette réforme".

Des dégradations sur des immeubles et villas

Comme pour chaque manifestation depuis le début de la mobilisation, un Black bloc se forme en tête de cortège. Dans ce groupe, quelques individus s'en prennent au mobilier urbain et provoquent des affrontements avec les forces de l'ordre.

Nouveauté, cette fois, le groupe s'en est pris à plusieurs immeubles et villas présents sur le boulevard des Belges. Des vitres et autres pots de fleurs ont été brisés. Ordinairement, le bloc ne s'attaque qu'à des symboles du capitalisme ou a du mobilier urbain. Ce sont les premières dégradations qui touchent des habitations à Lyon.

Plusieurs blessés durant une charge de police

Pour tenter de disperser les manifestants qui commettaient des dégradations, les forces de l'ordre ont procédé à une violente charge contre le cortège. Sur les images prises par un journaliste de Lyon Capitale sur place, les coups de matraque fusent à hauteur du visage des manifestants. Plusieurs interpellations musclées ont eu lieu.

Dans la manœuvre, plusieurs personnes ont été blessées dont un journaliste d'Actu Lyon. Selon un proche, ce dernier a été évacué par les sapeurs-pompiers et transporté aux urgences. Il s'en sort avec plusieurs points de suture au crâne suite au coup de matraque qu'il a reçu.

