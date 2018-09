Record de fréquentation pour Rhônexpress entre janvier et août 2018

Les revenus de Rhônexpress ne devraient pas se tarir en 2018. Dans un communiqué, le service de navettes entre Lyon Part-Dieu et l’aéroport Saint-Exupéry se réjouit d’avoir battu un record de fréquentation.

Entre janvier et août 2018, Rhônexpress a été emprunté par 963 813 voyageurs, soit une hausse de plus de 7,5 % par rapport à 2017 sur la même période (896 949 voyageurs). La navette entre la gare de la Part-Dieu et Saint-Exupéry continue de profiter d'une situation sans aucune concurrence en matière de transport en commun, mais aussi de l'attractivité toujours plus forte de l'aéroport. Rhônexpress en profite pour affirmer que 93 % des passagers sont satisfaits, en se basant sur une enquête de juin 2018. Sur Tripadvisor, le service est moins bien noté, avec une moyenne de 2 sur 5, et une majorité d'avis estimant que l'expérience est “horrible”. Dans tous les cas, avec cette hausse de la fréquentation, les revenus de Rhônexpress ne devraient pas se tarir en 2018.

Selon nos informations, en 2016, Rhônexpress affichait un chiffre d’affaires de 15,578 millions d'euros, pour un résultat net de 1,199 million. L’exploitation de cette ligne a été confiée par les concessionnaires à CFTA Rhône, filiale de Transdev dont l’activité “semble centrée autour de Rhônexpress”, selon le Sytral. En 2016, CFTA Rhône a réalisé un chiffre d’affaires de 12,364 millions, pour un résultat net de 957 800 euros.