Reconfinement : FlixBus et BlaBlaBus suspendent leurs lignes en France

Les deux compagnies ont décidé de couper leurs lignes françaises jusqu'à nouvel ordre.

L'annonce du reconfinement a poussé FlixBus, l'entreprise allemande de transports routiers de voyageurs sur des liaisons longue distance, à suspendre temporairement ses lignes en France.

Une décision actée dès lundi dernier que la compagnie a expliqué par le biais d'un communiqué : " Suite aux mesures de reconfinement décidées par le Gouvernement et pour participer, autant que possible, à l'effort collectif contre la propagation de l'épidémie de Covid-19, nous suspendons temporairement nos lignes domestiques en France à compter du lundi 2 novembre et jusqu'à nouvel ordre. "

Même son de cloche du côté de BlaBlaBus, filiale de BlaBlaCar. Si les déplacements en covoiturage restent autorisés par la compagnie dans le respect " des directives officielles ", la circulation des BlaBlaBus, maintenue jusqu'à dimanche dernier, a elle aussi été suspendue " jusqu’à la fin du confinement ", a-t-elle annoncé sur son compte Twitter.