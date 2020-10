Reconfinement à Lyon : les nouvelles mesures détaillées par le Premier Ministre à 18h30 ce jeudi

Photo by Valery HACHE / AFP)

Emmanuel Macron a annoncé le reconfinement de la France dès ce jeudi minuit. Et ce jusqu'au 1er décembre. Mais comment ce reconfinement va s'organiser ? Quelles commerces vont-ils pouvoir rester ouverts ? De nombreux questions restent en suspens. Le Premier Ministre et plusieurs ministres vont détailler les mesures ce jeudi soir à 18h30.

Confinement, acte 2. La France sera reconfinée dès ce jeudi soir, minuit. Le Président de la République, Emmanuel Macron, l'a annoncé mercredi soir.

Un confinement toutefois "plus souple" que le 1er du printemps. Les écoles, les collèges, les lycées vont rester ouverts. Le travail aussi, va continuer.

Quid des commerces jugés "non essentiels" ?

Et les commerces ? On sait d'ores et déjà que tous les bars, tous les restaurants, tous les musées, tous les cinémas vont rester fermés. Mais quid des commerces jugés "essentiels" ? Sont-ils les mêmes que lors du 1er confinement ?

De nombreuses questions restent en suspens. Le Premier Ministre et plusieurs ministres vont détailler les nouvelles mesures ce jeudi soir à 18h30.

