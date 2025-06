Réaménagement du boulevard de la Croix-Rousse à Lyon : les acteurs économiques déplorent le manque de concertation 

Associations de commerçants et d’acteurs économiques du quartier de la Croix-Rousse à Lyon regrettent de ne pas avoir été concertés pour le projet de réhabilitation prévu pour 2027.

Le boulevard de la Croix-Rousse, entre le 1er et le 4e arrondissement de Lyon, fera peau neuve en 2027. Pour rappel, le projet, présenté le 23 mai dernier par la Ville et la Métropole de Lyon, consistera en la réhabilitation du boulevard entre la place de la Croix-Rousse et la rue de la Tourette, les trottoirs seront refaits à neuf et plus d’une centaine d’arbres sera plantée. La voie de circulation sera quant à elle réduite de 8,4 m à 6,3 m afin de faire ralentir les automobilistes et d'insérer deux bandes cyclables.

Dans un communiqué diffusé ce lundi 2 juin, différentes associations de commerçants et d’acteurs économiques du quartier regrettent "de ne pas avoir été intégrées" à la conception du projet (d’un coût total de 11 millions d’euros), alors que les collectivités le présentaient pourtant comme "attendu et mûrement concerté avec les différents usagers."

Demande d’un groupe de travail depuis 2021

Les associations assurent avoir demandé la création d’un groupe de travail dédié au projet depuis 2021, mais "malgré de nombreuses sollicitations, la seule réponse obtenue indiquait qu’aucune hypothèse n’était alors privilégiée, et qu’un chargé de projet serait prochainement nommé pour engager le dialogue", écrivent-elles.

Elles auraient ainsi découvert le projet dans la presse sans n’avoir jamais été recontactées. Les associations Lyon Côté Croix-Rousse, Marché de la Croix-Rousse et Croix-Rousse le Village s’interrogent enfin "sur la conception de la concertation portée par la Métropole et la Ville de Lyon." Et de conclure : "Engagées, disponibles et volontaires depuis l’origine, elles regrettent de ne pas avoir été intégrées à cette réflexion, malgré l’enjeu majeur que représente ce projet pour le quartier."

