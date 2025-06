Rave-party illégale dans l’Ain : 125 personnes prises en charge par les secours, 5 en urgence relative 

La rave-party illégale se poursuit sur les communes d'Innimond et de Lompnas, dans l'Ain. Entre 5 000 et 7 000 personnes sont encore sur place. 125 personnes ont été prises en charge par les secours.

Depuis vendredi 30 mai, des milliers de fêtards se sont réunis sur les communes d'Innimond et de Lompnas, dans l'Ain, pour organiser une rave-party, et ce, malgré l’interdiction préfectorale du 15 mai interdisant temporairement "tout rassemblement festif à caractère musical non autorisé." Pour rappel, hier, une Néerlandaise de 34 ans est décédée et 5 000 personnes étaient encore présentes.

5 personnes en urgence relative

Ce dimanche, alors que le département est placé en vigilance orange pour orages, la rave-party se poursuit encadrée par les forces de l’ordre. Entre 5 000 et 7 000 individus sont toujours sur les lieux, selon la préfecture de l’Ain. 200 infractions ont été relevées, notamment des infractions routières et des infractions liées aux stupéfiants, indiquent encore les services de l’État.

Depuis le début de la manifestation, 125 personnes ont également été prises en charge par les secours, dont 5 en urgence relative. Des secouristes des associations agréées de sécurité civile (Protection civile, Croix rouge, Croix blanche, Fédération française de sauvetage et secourisme) sont toujours mobilisés en complément des sapeurs-pompiers du SDIS de l’Ain.

Un bilan complet des opérations sera réalisé lorsque la rave-party sera terminée.

