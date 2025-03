Gérard Lefebvre, président de la commission sentier itinéraire de la Fédération française de randonnée du Rhône, est l'invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.

Le Salon du Randonneur revient à Lyon du 21 au 23 mars 2025, au Centre de Congrès de la Cité Internationale. Pour cette 17e édition, l'événement incontournable des passionnés de marche et de découverte mettra à l'honneur la richesse des itinéraires et les dernières innovations du secteur. Gérard Lefebvre, président de la commission sentier itinéraire de la Fédération française de randonnée du Rhône, présente les enjeux de cet événement et revient sur le succès du GR 169, qui encercle la métropole de Lyon.

Un stand de référence au salon

La Fédération française de randonnée disposera d'un stand de 70 mètres carrés, "le plus grand du salon", affirme Gérard Lefebvre. Situé au fond du salon, ce stand permettra aux visiteurs de découvrir les activités de la fédération, les clubs de randonnée partenaires, les formations proposées, ainsi que les outils numériques facilitant la création et la gestion des itinéraires.

De nombreux topoguides seront disponibles, notamment "Le Grand Lyon à pied" et "Quartiers et Histoires de Lyon à pied", deux ouvrages phares permettant d'explorer la ville à travers différentes thématiques telles que la soie, le cinéma, ou encore la Résistance.

Une randonnée organisée pendant le salon

Dans le cadre du Salon du Randonneur, une randonnée guidée est prévue le samedi 22 mars. "Nous partons de l'Office de Tourisme du Grand Lyon pour rejoindre le salon à la Cité Internationale, en passant par des points d'intérêt issus du topoguide "Quartiers et Histoires de Lyon à pied", explique Gérard Lefebvre. Un itinéraire d'une durée de trois heures et couvrant environ 8 à 9 kilomètres.

Lire aussi : La Métropole de Lyon présente sa nouvelle carte de randonnée

L'entretien des sentiers, un travail de bénévoles

Au-delà des événements, la Fédération française de randonnée joue un rôle central dans l'entretien et le balisage des sentiers. "Dans le Rhône, nous avons une équipe de 80 baliseurs, à 99 % des retraités, tous bénévoles", souligne Gérard Lefebvre. Ces passionnés se chargent de l'entretien annuel des 900 kilomètres de GR du département.

Les balises, reconnaissables aux marques rouges et blanches, sont renouvelées régulièrement. "Si aucun changement de direction n'est nécessaire, nous pouvons espacer les balises de 200 à 300 mètres", précise-t-il. Ce travail méticuleux permet aux randonneurs de s'orienter en toute sécurité.

Le GR 169, un succès confirmé

L'un des itinéraires les plus emblématiques de la métropole lyonnaise est le GR 169, inauguré en 2022. Trois ans plus tard, il s'affirme comme un franc succès. "Sa grande force est d'être accessible en transport en commun, avec 60 arrêts de bus et 15 gares tout au long du parcours", explique Gérard Lefebvre. Cette facilité de parcours encourage les randonneurs à le découvrir par segments.

Face à cet engouement, la fédération prévoit déjà une réédition du topo-guide du GR 169 pour 2026. "Le document actuel sera épuisé en fin d'année, preuve de son succès", conclut-il.

Plus de détails dans la vidéo...

Lire aussi : A Lyon, la randonnée en a sous le pied

Lire aussi :Randonnées : les sentiers à parcourir cet été au départ de Lyon

La retranscription complète de l'émission avec Gérard Lefebvre :

Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de randonnée, de balades, puisque nous recevons Gérard Lefebvre, qui est à la Fédération française de randonnée du Rhône et vous êtes président de la commission sentier itinéraire. Bonjour Gérard Lefebvre. Merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet : du 21 au 23 mars se tient la 17e édition du Salon du Randonneur à Lyon, au Centre de Congrès de Lyon. Vous y avez un stand important, peut-être même le plus important. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on pourra y voir ?

Alors effectivement, nous avons un stand de 70 mètres carrés, c'est le plus grand du salon. Il est tout à fait au fond du salon, c'est-à-dire qu'en entrant, les gens sont guidés vers le fond. Nous avons toute la partie transversale. Sur ce stand, on trouve toutes les informations sur la Fédération, les clubs de randonnée qui en constituent l'essentiel des forces vives, les propositions de formation, les outils numériques utilisés pour réaliser les sentiers, ainsi que les ouvrages qui valorisent ces derniers. Il y a aussi 240 références de topoguides de toute la France, décrivant les GR et GR de pays.

Vous en avez apporté un ?

J'en ai apporté deux, lyonnais.

Peut-être les montrer sur cette caméra : Le "Quartier et histoires de Lyon à pied" et "Le Grand Lyon à pied".

C'est ça, "Le Grand Lyon à pied" date de juin 2022, et "Quartier et Histoire de Lyon à pied" a été inauguré au dernier Salon du Randonneur. Ce topoguide s'attache à des circuits totalement urbains. L'idée est de cheminer sur des thématiques permettant de découvrir le patrimoine lyonnais : la soie, le cinéma, les femmes lyonnaises, la Résistance... Il y a 12 thématiques, et les circuits font entre 4 et 12 kilomètres.

D'accord, donc c'est très accessible, en famille c'est possible. Justement, en parlant de randonnée, vous en organisez une dans le cadre du salon ?

Oui, elle aura lieu samedi 22 mars.

Vous partez d'où ? Où allez-vous ?

Nous partons de l'Office de Tourisme du Grand Lyon. Cette manifestation est organisée en lien avec la Métropole de Lyon, qui nous aide, ainsi qu'un club de randonnée nommé Accordé. L'idée est de partir de l'Office de Tourisme et d'arriver au Salon du Randonneur à la Cité Internationale, en passant par des points d'intérêt issus du topoguide "Quartier Histoire de Lyon". On ne suit pas un itinéraire thématique, mais on traverse plusieurs points d'intérêt.

Combien de temps cela prend-il environ ?

Trois heures pour 8-9 kilomètres.

La Fédération française de randonnée a la mission du balisage des GR et de leur entretien. Une question revient souvent : comment cela se passe-t-il ?

Les GR sont vraiment la marque identitaire de la Fédération, qui est la seule à pouvoir les créer. Dans le Rhône, nous avons une équipe de 80 baliseurs, à 99 % des retraités, tous bénévoles.

Vous n'êtes pas payés pour vous balader ?

Non, nous sommes tous bénévoles. Dans le Rhône, nous avons une salariée, mais l'essentiel des forces vives sont des bénévoles. D'ailleurs, l'âge moyen des randonneurs est plutôt de 75 ans que de 35. Pour le balisage, nous avons six équipes d'une quinzaine de baliseurs. Ils vont sur le terrain avec un seau, de la peinture et des grattoirs, principalement au printemps, pour dégager la végétation et refaire les balises si nécessaire. Ils utilisent un pochoir.

Tous les combien de mètres mettez-vous des balises ?

Nous intervenons tous les ans sur les GR. S'il n'y a pas d'événement (chemin à droite ou à gauche), on peut aller jusqu'à 200-300 mètres entre deux balises. Les actifs qui ont utilisé le GR lorsqu'ils étaient en vacances et qui sont la retraite se disent "je vais donner mon temps pour le mettre en valeur". L'entrée des bénévoles au niveau de la fédération et du comité se fait par le balisage et nous à Lyon on a la chance d'avoir une agglomération avec un potentiel important de personnes pour un département qui est assez petit puisqu'on a 900 kilomètres de GR et GRDPI à entretenir. en comparaison , La Drôme, l'Ardèche c'est 2000 kilomètres.

Le GR 169 a été inauguré dans la Métropole de Lyon en 2022. Trois ans plus tard, quel bilan en tirez-vous ?

C'est un vrai succès ! Nous avons beaucoup de retours de métropolitains qui l'utilisent par segments. Sa grande force est de passer par 60 arrêts de bus et 15 gares, permettant aux randonneurs de rejoindre et quitter facilement le parcours en transport en commun. Cela apporte un grand confort et un véritable enthousiasme. Les gens découvrent des lieux qu'ils ne connaissaient pas dans leur propre territoire. La Métropole nous a beaucoup aidés sur ce projet, à tel point que le topo-guide associé sera épuisé en fin d'année. Nous prévoyons une réédition pour le Salon du Randonneur 2026.

D'accord, donc victime de son succès, le document s'arrache. Merci beaucoup, Gérard Lefebvre. Nous arrivons au terme des six minutes chrono. Merci à vous de nous avoir suivis. Plus de détails sur le site lyoncapitale.fr. À très bientôt !