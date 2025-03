Kamel Kabtane, recteur de la grande mosquée de Lyon et président du CMR. © Tim Douet

Ciblé par des internautes, le recteur de la Grande mosquée de Lyon a reçu le soutien du conseil des mosquées du Rhône, ce jeudi.

Depuis une dizaine de jours, le recteur de la Grande mosquée de Lyon, Kamel Kabtane, est attaqué par de nombreux internautes pour avoir invité des représentants de la communauté juive au repas de coupure du jeûne du Ramadan, lundi 10 mars dernier. Parmi ces représentants, le président de l'antenne locale du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), invité chaque année hormis en 2024 pour des raisons professionnelles.

"Lors de cet événement rassemblant de nombreux responsables politiques, religieux et institutionnels, le recteur a, comme il en a toujours eu le courage et la responsabilité, exprimé avec clarté et conviction les préoccupations des musulmans de France", a répondu le conseil des mosquées du Rhône, ce jeudi 20 mars.

Et de condamner : "Ces accusations infondées, teintées d'amalgames et d'arrière-pensées douteuses, ne servent qu'à diviser et à affaiblir nos institutions". Selon nos confrères du Figaro, aucun débordement n'a eu lieu au au repas de l’Iftar qui s'est déroulé dans une ambiance "sereine".

