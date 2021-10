Radio numérique : 59 nouvelles stations sont maintenant disponibles à Lyon

Les Lyonnaises et Lyonnais pouvaient déjà écouter 34 stations de radio numérique à Lyon. Ils disposent de 25 nouvelles stations nationales. Cette technologie qui ne passe pas par les fréquences classiques, est l'équivalent de la TNT à la télévision, pour la radio.

Mardi 12 octobre, l'axe Paris-Lyon-Marseille a vu arriver la radio numérique, appelée DAB+. C'est le début de son déploiement national, opéré par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). 25 nouvelles stations, comme France Inter, Radio Nova, Skyrock, RTL, Lyon 1ere ou Radio Scoop, pourront être écoutées à Lyon. Au total, c'est 59 stations qui sont disponibles dans la capitale des Gaules. Les premières stations ont été déployées à Lyon en 2018. Retrouvez la liste des stations disponibles ici.

Plus stable que la radio FM, cette technologie permet de diffuser sur une même fréquence environ treize services de radio. Elle offre un son de meilleure qualité et permet une bien meilleure continuité d’écoute en voiture. Et nul besoin de passer par internet. Initialement fixé à la fin 2020 puis au 15 juillet 2021, le déploiement des stations nationales a été reporté au 12 octobre du fait de la crise sanitaire. Le CSA espère couvrir 50 % de la population en radio numérique d'ici 2022.

Pour recevoir la radio par DAB+, les appareils doivent être compatibles. La plupart des véhicules et appareils électroniques récents en sont équipés. Les axes autoroutiers entres Paris, Lyon et Marseille sont maintenant couvert pour la réception DAB+.