DAB+ : la radio numérique arrive à Lyon, qu'est-ce qui va changer ?

Équivalent dans le monde de la radio, à ce qu'a été la TNT pour la télévision, le DAB+ arrive à Lyon. À partir du 5 décembre, la radio numérique commencera sa diffusion, apportant avec elle de nouveaux usages et un meilleur confort d'écoute.

La radio fait (enfin) sa révolution à Lyon à partir du 5 décembre. Comme lorsque la télévision est passée à l'ère de la TNT en 2005, la radio se fait numérique avec le DAB+ (Digital Audio Broadcasting). Lyon est l'une des premières villes françaises couvertes, après Paris, Marseille, Nice et Lille. Il sera ainsi possible d'écouter une trentaine de radios en qualité numérique, dont des stations qui n'étaient pas encore disponibles à Lyon, à l'image de Sud Radio* (voir la liste ci-dessous).

Qu'est-ce que ça change ?

À l'image de la TNT, la radio en DAB+ repose sur le multiplexage. Pour faire simple, chaque multiplexe regroupe plusieurs radios. Si l'utilisateur capte un multiplexe, il reçoit donc toutes les radios présentes dessus, sans grésillement ou coupure, contrairement à la FM. Sur les postes compatibles, les stations sont listées par nom et il n'est plus nécessaire de chercher la fréquence. Les diffuseurs pourront également ajouter du texte et de l'image. Ces éléments s'afficheront sur les appareils dotés d'écran, offrant ainsi une expérience enrichie pour l'auditeur (en cas d'alerte enlèvement, les radios pourront ainsi diffuser la photo d'un avis de recherche par exemple). Par ailleurs, par sa nature, la bande FM est limitée et il est impossible dans certaines zones d'ajouter des nouvelles radios, l'espace disponible étant déjà saturé. Le DAB+ permet d'avoir plus de radios. À titre d'exemple, quand 47 radios peuvent être diffusées en FM au maximum, à Paris, ce sont 128 radios qui sont prévues en numérique.

Comment recevoir la radio numérique DAB+ ?

Les postes FM que nous possédons déjà ne sont souvent pas compatibles avec le DAB+. Les appareils doivent posséder la puce qui leur permet de recevoir et décoder le signal. Plusieurs solutions sont possibles : acheter un nouveau poste qui sera compatible avec le DAB+ (certains acceptent aussi la FM, ou la radio via Internet). Les prix débutent à partir de 20 euros. Ils existent également des adaptateurs de radio numérique qui peuvent se brancher sur une chaîne Hifi ou un amplificateur, les prix débutent à partir de 60 euros tout en permettant de conserver son système de son actuel. En ce qui concerne l'écoute de la radio dans une voiture, 20 % des modèles neufs vendus en France disposent d'un autoradio déjà compatible avec le DAB+. Sur certains modèles, il sera possible d'effectuer une mise à jour pour débloquer le DAB+.

Pour les éditeurs, la couverture est un enjeu majeur. Début 2019, les radios couvriront 20 % de la population française en DAB+, atteignant un seuil fixé par la loi. Dès lors, la France exigera des constructeurs d'appareils d'intégrer cette nouvelle norme. Ils auront alors 12 mois pour se mettre en conformité (18 mois pour les constructeurs automobiles). Ils devront commercialiser uniquement des appareils possédant une puce permettant de capter le DAB+.

La FM va-t-elle s'arrêter ?

Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour, DAB+ et FM devraient cohabiter pendant encore dix ans, au minimum.

Quels sont les intérêts face aux smartphones, ou aux assistants personnels comme Amazon Echo ou Google Home ?

Face aux assistants personnels et smartphones, le DAB+ garde quelques avantages : il ne consomme pas de données mobiles, n'est pas dépendant d'une couverture en 3G/4G et propose une expérience anonyme (quand les assistants personnels peuvent conserver ces données pour mieux cibler nos habitudes).

Quelles radios pourront être écoutées à Lyon ?

Africa n°1

Ado

CapSao

Chante France

Couleurs FM

Crooner Radio

Euradio

France Maghreb 2

Générations

Jazz Radio

Latina FM

Lyon 1ère

Melody

MFM Radio

Oüi FM

Oxygène Alpes Auvergne

Radio Alfa

Radio Arménie

Radio Espace

Radio Espérance

Radio FG

Radio Isa

Radio Nova

Radio Orient

Radio Pitchoun

Radio Pluriel

Radio Scoop

RCF Lyon

Séquence FM

Sol FM

Skyrock

Sud Radio

Tonic Radio

TSF Jazz

Vivre FM

Virage Radio

*Sud Radio est propriété comme Lyon Capitale de Fiducial Médias