Radars piétons, gaz, indice retraite... ce qui a changé au 1er novembre

Augmentation du prix du gaz mais aussi revalorisation du point retraite pour 18 millions de Français ou encore changement de fréquence de la TNT en Auvergne-Rhône-Alpes, quels sont les changements de ce 1er novembre pour les Lyonnais ?

Quelque 18 millions de Français vont voir la valeur du point retraite augmenter. Avec une revalorisation des retraites complémentaires des salariés du privé versées par l'Agirc et l'Arrco, de 0,6 %. La valeur du point Agirc (Association générale des institutions de retraite complémentaire des cadres) grimpe à 0,4378 euro et celle du point Arrco (Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés) à 1,2588 euro. Les deux caisses fusionneront au 1er janvier.

La revalorisation de la prime d'activité concerna quant à elle les 2,66 millions de foyers qui la touchent. Seul les salariés payés au Smic auront en revanche droit à un complément de revenu de 20 euros. L'allocation adulte handicapé, enfin est revalorisée de 41 euros, passant de 819 euros maximum à 860 euros. Une nouvelle hausse est prévue dans un an pour porter ce plafond à 900 euros. En parallèle, le prix du gaz augmente de 5,79 %. Une augmentation plus faible pour les personnes qui n'utilisent que le gaz de cuisson (1,9 %) et ceux qui l'utilisent pour la cuisson et l'eau chaude (3,6 %).

Priorité aux piétons dans les villes

Sur les routes, on note l'entrée en vigueur de la priorité piéton, dans les grandes villes, dont Lyon. Les automobilistes qui ne la respecteraient pas pourront désormais être verbalisés et perdre six points sur leur permis de conduire. Des radars piétons et des caméras, déjà expérimentés à Lyon, surveilleront les passages cloutés.

Le mois de novembre marque aussi le début de la trêve hivernale, qui permet d'interdire les expulsions locatives jusqu'au 31 mars, alors que l'on a atteint des records en la matière cette année. C'est aussi le début du mois sans tabac, qui permet aux fumeurs d'être accompagnés dans leur sevrage nicotinique.

Enfin, dans quelques jours, le 6 novembre, les fréquences de la TNT vont changer dans une partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes et en région Occitanie. Les habitants équipés d'antenne râteau (voie hertzienne terrestre) devront faire une nouvelle recherche de chaînes.