Qui sont ces 7 lyonnais, lauréats de la médaille du CNRS ?

7 lauréats lyonnais vont être distingués mercredi 6 octobre de la médaille du CNRS qui célèbre chaque année les Talents de la recherche en France.

Ces temps-ci, il est décidément bon d'être lyonnais. Après la victoire au Bocuse d'Or remportée par le chef Davy Tissot lundi, sept lyonnais seront également distingués mercredi 6 octobre pour leur talent de recherche scientifique.

Au programme : deux médailles de cristal (remise à des chercheurs déjà reconnus sur le plan national et international), quatre médailles de bronze (qui récompense le travail d'un chercheur prometteur dans son domaine), et une d'argent (qui distingue des ingénieurs, techniciens et personnels administratifs du CNRS).

Découvrez le portrait des 7 lauréats :

Michael Bender, médaillé d'argent. Directeur de recherche CNRS de l’Institut de physique des deux infinis de Lyon (IP2I, CNRS/Université Claude Bernard Lyon 1) Il est chercheur en physique, théoricien en physique nucléaire, spécialisé dans la description microscopique de la structure des noyaux lourds et super-lourds. Olivier Terrier, médaillé de bronze Chargé de recherche CNRS, équipe Virpath du Centre international de recherche en infectiologie (CIRI, CNRS/Université Claude Bernard Lyon 1/Inserm/ENS de Lyon) Il est chercheur en virologie, spécialisé dans l’étude des interactions entre virus respiratoires et cellule hôte.