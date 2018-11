Quels sont les pesticides les plus vendus dans le Rhône en 2017 ?

L'association de défense de l'environnement Générations Futures vient de publier la carte de vente des pesticides par département en 2017. Quels sont les pesticides les plus vendus dans le Rhône ? Où se situe le glyphosate ?

L'association Générations Futures a publié sa carte de vente des pesticides par département en 2017. Le Rhône est 49e du classement des départements où l'on achète le plus des pesticides, avec 518 tonnes vendues en 2017. Dans le détail, dans le Rhône, le type de pesticide le plus vendu est le soufre pour pulvérisation (micronise, réduit en poudre), 114 tonnes, suivi du glyphosate, 75 tonnes et du fosetyl-aluminium, 37 tonnes.Une nuance importante est à apporter à cette étude, il s'agit des chiffres de vente et non d'utilisation. Des pesticides vendus dans un département peuvent être utilisés dans un autre. Découvrez la carte de Générations futures ci-dessous.