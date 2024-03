Quels sont les 18 restaurants étoilés à Lyon et dans le Rhône ?

Alors que le Guide Michelin dévoile ce lundi à 16h30 son palmarès 2024, voici les 18 restaurants étoilés de Lyon et du Rhône.

Professionnels de la gastronomie ou simple amateur de bonne chère attendent chaque année son palmarès avec impatience. Ce lundi 18 mars, le Guide Michelin dévoile ses lauréats 2024. La Maison Bocuse de Collonges-au-Mont-d'Or se verra-t-elle de nouveau attribuer une troisième étoile, l'année de ses 100 ans ? Le Michelin sera-t-il plus généreux avec les restaurants lyonnais qu'il l'avait été l'année dernière où seul la Mutinerie, dans le 6e arrondissement, avait reçu une nouvelle étoile à Lyon ?

En attendant de connaître les lauréats de cette année par le célèbre guide rouge, voici les restaurants de Lyon et du département du Rhône qui avaient, en 2023, eu l'honneur de se voir décerner au moins une étoile Michelin.

Deux étoiles : quatre établissements

Quatre restaurants de Lyon et de la Métropole possèdent deux étoiles. Si on ne présente plus l'auberge Bocuse à Collonges, menée d'une main de maître par le trio Olivier Couvin, Gilles Reinhardt et Benoît Charvet, à Lyon, trois autres établissements possédaient les deux macarons en 2023. Il s'agit de la Mère Brazier, porté par le chef Mathieu Viannay, dans le 1er arrondissement, et de deux restaurants situés dans le 6e arrondissement de la ville : le Neuvième Art (Christophe Roure) et Takao Takano (Takao Takano).

Une étoile : 14 établissements

Si la ville de Lyon peut regretter de ne plus avoir de restaurant trois étoiles au guide Michelin, distinction suprême dans le monde de la gastronomie, depuis 2020 et la perte d'une étoile du restaurant Bocuse (en réalité, il n'y a plus de restaurant trois étoiles à Lyon intra muros depuis 1939), la région lyonnaise ne manque pas de restaurant une étoile.

Rien que dans la ville de Lyon, 11 restaurants se sont vus décerner une étoile par le guide en 2023. Du Gourmet de Sèze du chef Bernard Mariller à la cuisine péruvienne avec Miraflorès dans le quartier des Brotteaux en passant par le très traditionnel Restaurant Têtedoie ou encore Rustique de Maxime Laurenson, les amateurs de bonnes tables ne manquent pas de choix dans la Métropole de Lyon. Malgré la vitalité de la cuisine lyonnaise, ces dernières années le Michelin ne s'est pas montré très généreux auprès des restaurateurs de la capitale mondiale de la gastronomie. Une seule nouvelle étoile avait été décernée en 2023, aucune en 2022, deux en 2021 et 2020 et une seule en 2019.

Hors de Lyon, trois restaurants sont classés une étoile par le guide Michelin en 2023. Guy Lassausaie à Chasselay, Saisons de Florian Pansin à Ecully et l'Auberge du Cep à Fleurie.

La liste des 14 restaurants 1 étoile :

Prairial – Gaëtan Gentil (Lyon 2e)

Rustique – Maxime Laurenson (Lyon 2e)

Jérémy Galvan – Jérémy Galvan (Lyon 5e)

La Sommelière – Takafumi Kikuchi (Lyon 5e)

Au 14 Février – Tsuyoshi Arai (Lyon 5e)

Restaurant Têtedoie – Christian Têtedoie (Lyon 5e)

Les Terrasses de Lyon – David Delsart (Lyon 5e)

Le Gourmet de Sèze – Bernard Mariller (Lyon 6e)

Le Passe-Temps – Younghoon Lee (Lyon 6e)

Miraflorès – Carlos Camino (Lyon 6e)

La Mutinerie – Nicolas Seibold (Lyon 6e)

Restaurant Guy Lassausaie – Guy Lassausaie (Chasselay)

Saisons – Florian Pansin (Écully)

Auberge du Cep – Aurélien Mérot (Fleurie)

Cette liste s'agrandira-t-elle de nouveaux venus cette année ? Réponse ce lundi soir à partir de 16h30.