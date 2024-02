On a testé les deux restaurants lyonnais primés aux Gault & Millau 2024

Le célèbre guide Gault & Millau a récompensé 12 lauréats de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ce lundi 5 février, au Palais de la Bourse. Parmi eux, deux restaurants lyonnais que nous avions testés.

Ce lundi 5 février, le célèbre Gault & Millau a dévoilé ses lauréats ainsi que le palmarès local 2024. Parmi les restaurants primés, deux chefs lyonnais : Matthieu Girardon du Burgundy by Matthieu et Jean- François Têtedoie, du Café Terroir.

Chef du restaurant Burgundy by Matthieu à Lyon, Matthieu Girardon s'est récemment vu attribuer le trophée Cuisine de la mer, des lacs et des rivières du Gault & Millau 2024. Le chef lyonnais a conquis les palais des critiques gastronomiques. Sa cuisine lui a valu non seulement deux toques, mais également une excellente note de 14,5/20.

Nous l’avions testé en novembre 2022, caractérisée comme étant une jolie cuisine, plutôt moderne, encore assez confidentielle à l’époque, mais faisant tout de même des étincelles.

Le chef Jean-François Têtedoie a reçu quant à lui le prix Terroir d’exception, une distinction prestigieuse soulignant l’éthique et la valorisation des bons produits du terroir. Son restaurant, auréolé d’une toque et d’une note de 11,5/20 au Gault & Millau, s’affirme comme une véritable ambassade des bons produits locaux.

Nous l’avions également testé en 2017, dans le cadre de la BD Les enquêtes gastronomiques à Lyon.

Le trophée d'or du Gault & Millau 2024 a été remis à Jacques Marcon en reconnaissance de ses 20 années de dévouement à Saint-Bonnet-le-Froid, auprès de son père, Régis Marcon.