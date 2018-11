Quelles sont les causes de la coupure d’électricité qui a touché Lyon ?

Vers 11h30, plusieurs foyers lyonnais ont été plongés dans le noir. Une panne électrique a touché la ville, quelles sont les causes ?

Lyon, mardi vers 11h30, le quartier Confluence est plongé dans le noir, mais aussi les 2e, 3e et 7e arrondissements (ainsi qu'une partie de Lyon 5e, Vaise et Sainte-Foy selon le Réseau de transport d’électricité). 45 000 foyers ont alors une chose en commun : ils sont touchés par une coupure d’électricité qui va durer une quarantaine de minutes.

Contacté par Lyon Capitale, RTE précise ce qu'il s'est passé : "On a eu un incident à 11h32 dans un poste électrique qui se situe à Perrache, dans le quartier de Confluence, l'origine exacte est en cours d'analyse. Tout a été rétabli à 12h08, soit 35 minutes au maximum. Certains foyers ont retrouvé l’électricité plus rapidement. Il n'y a pas de fragilité de l'alimentation, on penche pour un défaut ponctuel".