Quel était l'hélicoptère qui a survolé le Vieux Lyon mardi matin ?

Plusieurs témoignage font état d'un survol à basse altitude de Lyon et du Vieux-Lyon. Lyon Capitale vous explique.

Les habitants de plusieurs quartiers de Lyon ont aperçu, mardi 20 septembre, un hélicoptère voler à très basse altitude, au-dessus du Vieux-Lyon notamment.

Après vérification auprès de la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Rhône, (qui représente la police nationale sur le territoire), il s'agit d'un hélicoptère de la gendarmerie. "Le centre d'information et de communication avait été prévenu du vol, rien d'anormal en cours ." a expliqué un chargé de communication de la DDSP. "

C'est quoi cet hélicoptère au dessus de la Soane à Lyon #Lyon #hélicoptère — Marie Diet (@MarieDiet2) September 20, 2022

En juin dernier, un hélicoptère avait également survolé différents quartiers de Lyon à basse altitude. L'engin - un "Dragon" rouge et jaune, nom donné à l'hélicoptère de la sécurité civile et mis à disposition des sapeurs-pompiers, du SAMU, de la police ou encore la gendarmerie - avait été utilisé pour une raison bien différente. Selon la préfecture du Rhône, il s'agissaitt d'une opération de cartographie de territoire qui ne se borne pas uniquement à Lyon et qui durera plusieurs jours. Ces appareils doivent ainsi voler à moins de 100 mètres d'altitude et à basse vitesse pour pouvoir réaliser leur opération correctement.

